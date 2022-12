Cabrini: “Juve, pensa solo al campo e prendi Karsdorp”

"Allegri e i giocatori dovranno essere bravi a compattarsi e isolarsi da tutto ciò che non riguarda il campo per continuare la marcia interrotta dalla sosta per il Mondiale. Penso che l’obiettivo più realistico per la Juventus sia quello di arrivare tra le prime quattro per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. - dice Antonio Cabrini intervistato da La Gazzetta dello Sport - Soltanto il Napoli può perdere il titolo. E non lo dico soltanto per i punti di vantaggio sul Milan (8) e sulla Juventus (10). La squadra di Spalletti si diverte, diverte e ha dimostrato grande continuità nella prima parte di stagione. Poi, ovvio, bisognerà capire che incidenza avrà il Mondiale: se ne parla tanto, ma essendo una novità assoluta questa pausa così lunga nessuno può sapere realmente quanto e in che modo influenzerà le squadre".