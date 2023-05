Busquets: “Mourinho? È sempre lì. Convince i giocatori a un sacrificio enorme”

"Mourinho di nuovo in finale. Lui è sempre lì. Col Leverkusen hanno sofferto ma ripeto, c'è un'idea. Di più: ok, per me difendere è più facile che attaccare, ma la cosa comporta la difficoltà di dover convincere i giocatori a un sacrificio enorme. - dice Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, intervistato da Filippo Maria Ricci su La Gazzetta dello Sport - Ripiegare per 90 minuti è complicato, tutti devono lavorare, collaborare, restare uniti, soffrire. Persuadere Eto'o a fare il terzino non è così scontato. Devi avere idee chiare e personalità".