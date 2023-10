Bryan è super ma per il salto occorre di più dalle stelle

Se si dovesse mettere in vetrina un giocatore per squadra delle big del campionato, difficile esulare dal poker composto da Lautaro (Inter), Leao (Milan), Osinhem (Napoli) e Vlahovic (Juve). Per la Roma invece, come riporta La Gazzetta dello Sport, fatto salvo il ruolo da vero Terminator dell’area che si è subito ritagliato Lukaku, il calciatore più importante fra i giallorossi in questo momento lo ha santificato lo stesso Mourinho: Bryan Cristante. Intendiamoci, l’utilità del campione d’Europa è fuori discussione, visto che può ricoprire almeno tre ruoli (mediano, mezzala e addirittura difensore) ben figurando. Certo, il calcio non è stato fatto solo da Mazzola, Rivera, o Platini, ma anche da Bedin, Lodetti e Bonini, però – con tutte le diversità che il Terzo Millennio ha portato con sé – adesso tocca anche alle stelle più attese dare quel contributo la Roma attende.