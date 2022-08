Salernitana, Bronn volto nuovo della difesa di Nicola. Oggi atteso anche Candreva

La rivoluzione della Salernitana prosegue, senza soste e con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte

La rivoluzione della Salernitana prosegue, senza soste e con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte. Nei giorni scorsi, scrive La Gazzetta dello Sport, proprio Nicola aveva invocato rinforzi «senza aspettare l’ultimo giorno di mercato» e l’allenatore è stato accontentato. Il presidente Iervolino ha dato una svolta decisa al lavoro portato avanti dal diesse De Sanctis sbloccando rapidamente alcune trattative, a cominciare da quella per il difensore. Ieri dopo un viaggio complicato dal maltempo Dylan Bronn è arrivato in città all’ora di cena. Il centrale francese naturalizzato tunisino ha giocato con il Metz nelle due ultime stagioni. Dopo la retrocessione in Ligue 2 il capitano della Tunisia aveva chiesto di essere ceduto e la Salernitana, che in questi giorni aveva cercato con insistenza anche il suo ex compagno di squadra Kouyatè, lo ha prelevato a titolo definitivo riconoscendo al Metz poco più di un milione di euro mentre il centrale ha firmato un contratto quadriennale a circa seicentomila euro netti a stagione.

E’ atteso questa mattina a Salerno Antonio Candreva. Due giorni fa con un vero e proprio blitz il presidente Iervolino ha convinto l’esperto centrocampista ad accettare il trasferimento alla Salernitana. Ieri sera lo scambio di documenti con la società ligure e la firma del contratto. Candreva, che ha lasciato la Sampdoria per incomprensioni con il tecnico Giampaolo, arriva alla Salernitana in prestito gratuito con opzione di riscatto ad un milione di euro da riconoscere ai blucerchiati al verificarsi di determinate condizioni; al calciatore biennale da 1,8 milioni netti a stagione. Questa mattina sarà depositato il contratto e Candreva, che in questo avvio stagione si è regolarmente allenato, potrebbe esordire già in occasione della partita di domenica con la Roma.

La Salernitana spera di depositare anche il contratto di Giulio Maggiore. Il ventiquattrenne centrocampista è in uscita dallo Spezia che ha l’accordo con la Salernitana per il trasferimento a titolo definitivo del suo ormai ex capitano per 4,5 milioni di euro. Al giocatore, finito anche nel mirino del Sassuolo, i campani hanno offerto un quadriennale da 850mila euro netti a stagione. Ieri pomeriggio, a Milano, al momento della firma del contratto gli agenti di Maggiore hanno chiesto un ritocco dell’ingaggio da riconoscere al calciatore. La controproposta ha spiazzato la Salernitana che è andata comunque incontro alla nuova richiesta e la trattativa è proseguita ad oltranza fino a notte. Il club campano spera di annunciare oggi la conclusione dell’operazione. Per l’attaccante bisognerà aspettare ancora perché l’obiettivo è prenderlo a condizioni economiche favorevoli negli ultimi giorni di mercato. Ieri, infine, si è allenato per la prima volta con la sua nuova squadra il centrocampista olandese Vilhena. L’ex Espanyol avrà la maglia numero dieci. «La indosserò con grande orgoglio, spero di vincere molte partite qui», ha detto il calciatore di origine angolana.