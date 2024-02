Brighton, Mitoma ko. Già venduti 30mila biglietti per l’andata

Problemi per la squadra di De Zerbi prossima avversaria della Roma in Europa League

Il Brighton, avversario della Roma negli ottavi di Europa League, perde la stella Karou Mitoma. "Dovrà stare fuori 2-3 mesi" ha spiegato De Zerbi. Intanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, sale la febbre per il match d’andata (7 marzo): già venduti 30 mila biglietti in prelazione abbonati. Quella per i titolari del pacchetto Coppe, invece, è già partita e durerà fino alle ore 15 di domani.