Brasile, per il dopo Tite c’è Ferreira in pole. Il sogno è Pep o Mou

Tite ha annunciato che si prenderà sei mesi di riposo, prima di valutare qualunque altra offerta per il rientro. L’ormai ex c.t. del Brasile è ritornato a casa, con l’anima a pezzi, anche se in pubblico ha mantenuto un atteggiamento dignitoso. Non ha pianto, non ha eluso alcuna domanda, scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport. "Il ciclo è finito. Non sono uomo con due parole. La mia parola è una. Avevo detto che me ne sarei andato e così faccio. Ci sono grandi professionisti che possono sostituirmi. Ora mi riposerò!". Sei anni difficili: due eliminazioni ai quarti in due Mondiali e un solo successo, la Coppa America del 2019. Tite ha confessato che non intende chiudere con il calcio e ha fatto riaffiorare il suo vecchio sogno, una squadra in Europa, in Italia o in Spagna. Da noi verrebbe con entusiasmo. Parla un buon italiano, trasmessogli dai genitori e dai nonni, discendenti di famiglie immigrate in Brasile dall’Italia.