Bove vicino al Lecce. Asta per Hjulmand: oltre alla Roma c’è l’Atalanta

Ieri è sbarcato a Roma Pantaleo Corvino e nella giornata odierna il responsabile dell’area tecnica del club salentino incontrerà a Trigoria Tiago Pinto per discutere del trasferimento di Edoardo Bove alla corte di Marco Baroni nella prossima sessione invernale del mercato, come riporta La Gazzetta dello Sport .

L’occasione dell’incontro sarà un momento opportuno per sondare la pista che porta al centrocampista danese del Lecce Morten Hjulmand . Un elemento che viene seguito con occhio molto attento dalla Roma.

Ma non è l’unica ad essere interessata al capitano dei salentini. Sul ventitreenne danese si è aperta un’asta per la prossima sessione estiva di mercato. In Italia, oltre alla Roma, si è fatta avanti anche l’Atalanta. E cresce la fila degli estimatori a livello europeo con i club della Bundesliga (Eintracht Francoforte soprattutto) e della Premier League