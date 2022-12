Bove è la chiave per arrivare a Frattesi. Ma c’è la valutazione da concordare

Ieri Bove ha giocato tutta la partita e chissà che non possa essere se non l’ultima in giallorosso, quasi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Perché il suo destino sembra oramai quello di andare a giocare altrove, a gennaio. Lo voleva il Lecce, ma la trattativa non si è concretizzata, adesso ci è tornato su il Sassuolo. Ed allora il discorso si fa interessante, perché il centrocampista di Mourinho potrebbe finire in un’operazione che a Trigoria provano a fare oramai da quasi un anno, quella di riportare a casa Frattesi.