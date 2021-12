Botte, gialli e polemiche. Ma Zaniolo è più adatto all’estero?

La Premier ha un’intensità e una durezza assai maggiore della Serie A, molti meno i “fischi” e le ammonizioni,, mentre negli altri campionati top si arbitra con modalità analoga alla nostra

Quella di preparare le valigie, in fondo, è un’arte impastata di fantasia e programmazione. Eppure, nonostante le parole pronunciate da José Mourinho dopo la sconfitta di Bologna, non abbiamo la sensazione che Nicolò Zaniolo per il momento sia in procinto di traslocare, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il riferimento del tecnico era palese: i tanti falli che l’attaccante della Roma subisce e che qualche volta, comprensibilmente, lo rendono nervoso, esponendolo al rischio ammonizione e, soprattutto, a una condotta di gara non all’altezza delle sue potenzialità. L’aspetto psicologico gioca un ruolo importante. Avere subito due gravi infortuni a entrambe le ginocchia di sicuro non è un passaporto di serenità per un giocatore che fa dello strapotere fisico il proprio biglietto da visita. In un calcio inevitabilmente spietato, anche gli avversari sanno bene che Zaniolo può avere delle paure inconsce e possono usarle. Ma poi c’è un dato oggettivo con cui bisogna fare i conti, ovvero gli effetti che ogni partita lascia sul suo corpo. Chi gli è vicino, infatti, racconta di lividi, tagli e abrasioni che ormai fanno parte di ogni dopo match e che possono essere smaltite, ad esempio, con intense sedute di ghiaccio. Ghiaccio, in fondo, che potrebbe essere utile anche per smaltire i bollori della rabbia. Quella che lievita non tanto per i tipi di falli che subisce – Nicolò, in fondo, sa bene che sui suoi infortuni gli avversari hanno poca o nessuna colpa e, per adesso, il trattamento che subisce è nel “range” della normalità riservata ai big –, bensì per quella sorta di scetticismo che accompagna ogni sua protesta. In pochi però sono convinti che andare all’estero sarebbe una soluzione. Chi è vicino a Nicolò sa bene come la Premier ha un’intensità e una durezza assai maggiore della Serie A – molti meno i “fischi” e le ammonizioni –, mentre negli altri campionati top si arbitra con modalità analoga alla nostra. Inutile nascondere che le frasi di Mou hanno fatto drizzare le antenne ai (tanti) estimatori di Nicolò. La Roma però, che valuta il giocatore 70 milioni, spazza via qualsiasi ipotesi, anche se sa che – sul fronte rinnovo – dovrà corrispondergli un ingaggio pari alla sua valore. Ma tutto questo, in ogni caso, è solo patrimonio del futuro lontano. Quello prossimo si chiama Inter. E la voglia matta di Zaniolo di far rimpiangere da chi lo ha ceduto per soli 4,5 milioni. E per favore, pochi calci.