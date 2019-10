Borussia M’Gladbach, Thuram: “Dzeko mi piace tantissimo, ma se mi batte non gli chiedo la maglia”

Questa sera alle 18:55 la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per la terza giornata di Europa League. Affronterà il Borussia Monchengladbach, capolista in Bundesliga a quota 16 punti. Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore di Parma e Juve Lilian, attaccante classe 1997 del club tedesco, ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ in vista del match. “La Roma è forte. Dzeko mi piace tantissimo – ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Ogni volta che vado a vedere i risultati della Roma lui ha fatto gol. Se vinciamo gli chiederò la maglia, se perdiamo non la chiedo a nessuno, sarei troppo arrabbiato”.