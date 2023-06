Borriello: “Garcia nella gestione è stato bravo. Ci insegnava a usare i media”

Borriello racconta Rudi Garcia. L'ex attaccante ha parlato del suo ex allenatore ai tempi della Roma, scelto da qualche giorno come nuovo tecnico del Napoli campione d'Italia. Le sue parole a 'La Gazzetta Sportiva': "Non potrei dire che sia stato il più bravo allenatore che ho avuto in carriera, però in quella Roma ha saputo fare molto bene. Una persona molto intelligente, che sapeva relazionarsi bene con lo spogliatoio e i media".