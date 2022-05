Borja Valero: “La Roma è figlia di Mourinho, un comunicatore pazzesco”

Lo spagnolo: "José ha un potere mentale incredibile. Voleva giocare in modo diverso poi ha capito che la squadra doveva fare questo calcio. Spalletti mi voleva in giallorosso"

"La Roma è figlia del suo allenatore , un comunicatore pazzesco. Può vincere la Conference, ha un potere mentale incredibile. Voleva giocare in modo diverso poi ha capito che la squadra doveva fare questo calcio. Ha messo da parte ego e bellezza, con intelligenza" ha detto Borja Valero in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Radio mercato la dava vicino alla Roma in passato. "Mi voleva Spalletti, però mi vedevo in viola per sempre, non fui nemmeno tentato".