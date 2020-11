Borja Mayoral cerca una serata di gloria. Con Dzeko?

Un anno fa, in questi giorni, Borja Mayoral viveva “praticamente su una nuvola”, visto che con la maglia del Levante aveva appena segnato al Barcellona di Messi ed era stato protagonista di un 3-1 in rimonta che tanto aveva mandato su tutte le furie la squadra di Valverde, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

In panchina, in quel Barça, c’era Carles Perez (entrato poi per Suarez) che stasera non ci sarà perché alle prese con un problema al flessore. Ecco perché ieri qualcuno ha chiesto a Fonseca se, con Borja, che giocherà dall’inizio, ci fosse la possibilità di far giocare Dzeko. Il tecnico se l’è cavata col classico: “Vediamo” ma un’idea di base, magari a partita in corso, c’è.

Perché allo spagnolo, alla terza di fila dal via in Europa, magari potrebbe far bene avere il bosniaco accanto. Caccia al gol Di certo, Dzeko o non Dzeko, Borja Mayoral è chiamato a dare risposte più convincenti rispetto alle ultime due apparizioni.