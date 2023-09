Bordin: “Mi auguro che la Roma si sia sfogata contro l’Empoli”

Il tecnico dello Sheriff Tiraspol: "Non li affronteremo a viso aperto perché col palleggio ti massacrano, bravi nelle ripartenze, loro magari fanno turnover ma non hanno problemi"

“La Roma è una grande squadra, anche se giocano Belotti ed El Shaarawy invece di Lukaku e Dybala, non sono male lo stesso, e in questa coppa la forza della Roma vale nel girone e in assoluto, in EL sono gli ultimi finalisti” dive l’allenatore dello Sheriff Tiraspol Roberto Bordin intervistato da Iacopo Iandioro su La Gazzetta dello Sport.

Mou ama il gioco speculativo, chiuso, non lascia spazi. “Ma non mi sembra che l’ultima gara con l’Empoli abbiano speculato… Anzi, hanno raccolto quello che avevano lasciato per strada con la Salernitana e a Verona. Mou è bravo per quello che ottiene dai giocatori e dà a loro, come tecnico e umanamente sempre al massimo. Mi auguro che con l’Empoli abbiano già dato tutto davanti!”.

Come l’affronterete? “Non a viso aperto perché col palleggio ti massacrano, bravi nelle ripartenze, loro magari fanno turnover ma non hanno problemi, hanno grande qualità. Devi contenerli però giocando di squadra: se guardi il gol di Dybala con l’Empoli, basta una finta e via. Bisogna tagliare le linee di rifornimento e passaggi per quelli davanti, perché Lukaku è bravo pure nello scarico”.

Il girone, oltre alla Roma, è con Slavia Praga e Servette: il vostro obiettivo? “Il 2° posto, si andrebbe ai playoff di Europa League, o almeno il 3° per restare in quelli di Conference. Lo Slavia è forte, è primo nel suo campionato che è un bel torneo, vuol lasciare il segno in Europa, il Servette è di quarta fascia ma una delle più forti di quel lotto”.

