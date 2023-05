Boom Italia. Coppe mai così ricche: incassati già 383 milioni

Boom Italia. La “Money League” colpisce ancora. Aspettando di vincere qualcosa sul campo tra Inter, Roma e Fiorentina, per i bilanci societari è già un successo clamoroso, scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport . Le nostre sette squadre hanno incassato fin qui circa 383 milioni di premi Uefa : una cifra necessariamente approssimativa — perché il market pool sarà definito con precisione soltanto nei prossimi mesi — ma comunque di tutto riguardo. Il confronto con la stagione ’21-22 rende l’idea del miglioramento: l’anno scorso avevamo ricavato “appena” 274 milioni. Un aumento di 110 milioni: +40 per cento. E non è finita: sarebbero oltre 400 milioni totali vincendo a Istanbul, Budapest e Praga. Niente male, ma... Abbiamo tre finaliste , ma l’Inghilterra resta irraggiungibile per cifra complessiva: i club della Premier raggiungono quota 373 milioni soltanto con la Champions e fanno saltare il banco con Europa League e Conference (e comunque City e West Ham sono in finale). Con la Germania invece è un testa a testa, sebbene la Bundesliga non abbia neanche una finalista. Superiamo di poco la Spagna. Il motivo? Il valore dei diritti tv. Quelli italiani sono ormai al quinto posto in Europa , dopo Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. E i diritti tv determinano il market pool che, per l’Italia, è sceso a 34 milioni (le inglesi hanno quasi il doppio, circa 63). Il market pool della Champions è 300 milioni, la quota italiana è circa l’11 per cento del totale.

La Roma, finalista EL, è arrivata a 25 milioni e può raggiungere quota 33 in caso di successo. Morale: i gruppi Champions con cinque ko, come la Juve, valgono molto di più di una coppa. Ma la Champions prende tutto. La Fiorentina, all’ultimo atto di Conference, va dai 17 ai 19 milioni in caso di successo. Ultima la Lazio che incamera circa 14 milioni. Le coppe distribuiscono ai club 2,7 miliardi all’anno in questo ciclo triennale che si conclude la prossima stagione: 2,03 Champions, 465 milioni Europa, 235 Conference. Il fatturato globale è 3,5 miliardi (78% alle coppe, 16% a tutto il calcio, 6% all’Uefa). Di questi tempi sono in via di definizione i contratti per il nuovo triennio, il 2024-27, quello della riforma: Champions a 36 squadre (e gruppo unico), Europa e Conference a 32, più una Supercoppa nuova (con final four) oltre alla Supercoppa tra vincente EL e vincente Conference. L’obiettivo è un fatturato di 4,8 miliardi, con montepremi per i club oltre i 3,5 miliardi. Partecipare alle coppe sarà ancora più ricco. E allargherà la forbice con chi resta fuori. Senza dimenticare che nel 2025 nascerà il Mondiale per club a 32: le 12 europee ammesse aumenteranno oltremodo gli incassi. Guai a chi resta fuori...