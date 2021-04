Bonifazi ok a Udine, ma la Roma lo cerca

Le sirene romane allettano il difensore: le giovanili le ha fatte proprio in un club capitolino, il Tor Tre Teste

Un miglioramento costante sotto la guida di mister Gotti, quello di Kevin Bonifazi che con la maglia numero 14 dell’Udinese ha già giocato 25 partite in stagione. Il difensore è arrivato a fine estate in prestito con diritto di riscatto dalla Spal: per averlo l’Udinese deve sborsare 6 milioni.

Ora è finito nel mirino della Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport, che lo vorrebbe in caso di cessione di Mancini, avendo in uscita anche Fazio e Juan Jesus. L’Udinese dovrebbe riscattare il giocatore: al momento ha un solo centrale di riserva, De Maio, 34 anni e uno solo ancora di contratto. Le sirene romane allettano Bonifazi: le giovanili le ha fatte proprio in un club capitolino, il Tor Tre Teste.