“Milik era felice di venire alla Roma, ma ora non ho idea del suo futuro“. Ai microfoni di “Rete Sport” è intervenuto ieri Zibì Boniek, ex romanista ma, soprattutto, presidente della Federcalcio polacca: “Mi dispiace aver letto delle sue condizioni precarie, Arek fisicamente sta benissimo, quando mi ha chiamato mi auguravo venisse a Roma per giocare con Dzeko. Poteva farlo, è abituato con Lewandowski” come riporta La Gazzetta dello Sport.