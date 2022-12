Boniek: “Riavremo Dybala al massimo. Torna strafelice, fa la differenza”

"Dybala torna un giocatore strafelice, meglio di così non poteva andare - afferma Zbigniew Boniek intervistato da La Gazzetta dello Sport -. Quando è in forma è sicuramente un valore aggiunto per l'attacco e fornisce molte più soluzioni. Avendo giocato poco nel Mondiale avrà una tale carica addosso che potrà soltanto fare bene alla Roma. Non so se lo rivedremo da subito con i 'Fab Four', ma Mourinho ha dimostrato di saper far coesistere questi giocatori".