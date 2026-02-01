Bologna, via Immobile: Ferguson difficile ma la pista resta aperta

Il dossier legato all'irlandese è ancora in piedi, ma la priorità rossoblù in questo momento è un giocatore offensivo diverso

Il Bologna cerca rinforzi in attacco, soprattutto un jolly offensivo che possa agire sulla trequarti o sulla fascia, magari anche da punta all'occorrenza. Il nome individuato è quello di Noslin della Lazio, che però vuole l'obbligo di riscatto a 20 milioni. Nei giorni scorsi ai rossoblù sarebbe stato proposto anche Zito Luvumbo, soprattutto perché il Cagliari ha in mente Benjamin Dominguez che però alla vigilia della gara contro il Celtic era stato “bloccato” a Bologna da Italiano. L’ipotesi legata al giocatore dei sardi comunque non scalda più di tanto come quella di Beltran. Nel frattempo, come riporta 'La Gazzetta Sportiva', il dossier-Ferguson resta acceso anche se l’intenzione è quella di considerare – in caso di necessità nel posto da centravanti – l’origine di Odgaard, ora sottopunta (invenzione geniale di Italiano) ma cresciuto da numero 9. Prenderebbe il posto di Immobile, che rescinderà per andare al Paris FC.