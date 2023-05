Bologna e Roma, occasione persa per ottavo posto e Champions

Tante ansie e due malinconie producono una partita senza gol, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Bologna e Roma cancellano una giornata dalla fine del loro campionato, che virtualmente però allontana entrambe dai loro obiettivi: l’8° posto e la zona Champions. Logico, però, che il peso specifico dato al match da Thiago Motta e José Mourinho è totalmente diverso. Diciamo che i giallorossi, infatti, avevano il corpo al Dall’Ara, ma la testa già a Leverkusen, dove giovedì si giocheranno l’ingresso in finale di Europa League. Per questo lo Special One ha scelto di schierare una formazione con una età media di 25 anni e 34 giorni, la più giovane mai utilizzata in avvio in tutti i suoi anni di Serie A. Mourinho fa esordire Missori, concede la “prima” in campionato a Svilar e rilancia il baby Tahirovic in coppia con Camara, mentre in retroguardia Celik passa fra i centrali e in avanti Solbakken e Wijnaldum si piazzano alle spalle di Belotti. Ne viene fuori un primo tempo abbastanza noioso, in cui i padroni di casa stazionano spesso sulla trequarti senza troppe idee, mentre gli ospiti si accendono in un paio di ripartenze e nei soliti calci piazzati. Ma se Svilar è impegnato da due tiri dal limite di Orsolini e Dominguez, l’occasione più grande arriva grazie a Solbakken, che si libera di Sosa e mette al centro una bella palla su cui Belotti non riesce a fare meglio che impegnare Skorupski. Il vero “mismatch”, però, è proprio quello fra il norvegese e l’uruguaiano, che già all’8’ rischia il penalty per una sbracciata eccessiva sull’attaccante. La prima frazione, comunque, è tutta qui, se si eccettuano due conclusioni di Orsolini (da posizione defilata) e Zalewski (su punizione) che potevamo sortire esiti migliori.