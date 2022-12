Bologna, Orsolini vola alto. Motta batte l’Hellas e promuove Doig

Del rinnovo più che probabile per Riccardo Orsolini si sa da almeno una settimana scrive Matteo Della Vite su La Gazzetta dello Sport. L’altra mattina, nell’allenamento pre-amichevole, Orso volava. E Thiago Motta, con anche i membri del suo staff, gli diceva ripetutamente “bravo”. Segni di rinascita che hanno evidentemente trovato il giusto sbocco ieri quando - in spaccata e in piena area- il numero 7 rossoblù ha infilato il pallone decisivo su assist di Lewis Ferguson, tuttocampista sempre più convincente. Insomma: la novità è che Orso vola verso la titolarità alla ripresa del campionato all’Olimpico contro la Roma (il suo “competitor” Aebischer ha preso una traversa, ieri) e a larghe falcate verso il rinnovo fino al 2026 con ritocco dell’ingaggio fino a un milione più bonus. Sì, una rinascita: che i suoi due gol già segnati in A aiutano.