Bologna, Motta fa chiarezza: “Solo rinforzi mirati. Siamo ambiziosi”

Dentro la propria tesi di Coverciano (“Il valore del Pallone-Lo strumento del mestiere nel cuore del gioco”), Thiago Motta ha fissato in Bielsa, Low e Klopp i tre tecnici che gli hanno lasciato un segno, scrive Matteo Della Vite su La Gazzetta dello Sport, e ha poi dedicato molti pensieri e righe sulla capacità di insegnare “i meccanismi universali dell’approccio al gioco” di José Mourinho e Gian Piero Gasperini, i due tecnici che ha avuto da giocatore e che - in sequenza, quindi contro Roma e Atalanta - incontrerà in questo riavvio di campionato. "José è una persona fantastica - dice Motta, eroe del Triplete interista -, con lui ho avuto modo di migliorarmi tanto sotto ogni aspetto e vincere quasi tutto. È sempre stato speciale per me, non solo per il rapporto giocatore-allenatore ma proprio come persona".