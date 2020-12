Bologna, ancora Covid nello staff. E Mihajlovic cambia modulo

Due membri dello staff di Sinisa Mihajlovic sono risultati positivi al Covid-19: a comunicarlo è stato lo stesso Bologna, a due giorni dalla partita con la Roma. In casa rossoblù era già successo poco prima che lo scorso campionato ripartisse dopo il lockdown e il Covid aveva poi colpito anche Mihajlovic e l’ad Fenucci. Intanto, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport‘, Sinisa tornerà al 4-2-3-1: Vignato probabile titolare (Sansone non ha smaltito i problemi al polpaccio), Dijks e Skov Olsen rivedranno la panchina dopo mesi in infermeria.