Bolla anti-Covid per la Roma. Torna Karsdorp

Chiusi a Trigoria, senza contatti con l’esterno. Chissà che alla fine la bolla della Roma successiva alla positività di Calafiori non serva (anche) a fare gruppo alla vigilia di un ciclo di partite complicate per Fonseca e i giocatori, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Da domenica sera la squadra è tornata nel centro sportivo e li rimarrà fino a domani mattina, quando partirà per la Svizzera. La Roma tornerà in Italia venerdì e poi si chiuderà di nuovo a Trigoria fino alla partita contro il Milan di lunedì. Intanto, per questa mattina, sono attesi i risultati dei tamponi della Uefa (altri ce ne saranno alla vigilia della partita). Da segnalare come Smalling si stia ancora allenando a parte, mentre Karsdorp ha smaltito la lesione muscolare ed è tornato in gruppo.