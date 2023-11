Bojan: “In Serie A esperienza gratificante ma ero ancora legato al Barcellona”

Bojan Krkić, ex attaccante di Roma e Milan fra le tante, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale è tornato a parlare anche della sua avventura in Serie A: "Il primo Paese e le prime squadre dopo il Barça. Due anni intensi, un'esperienza molto bella e gratificante anche se in qualche modo condizionata dai miei problemi". Queste le prime parole 33enne che ha da poco lasciato il calcio. Poi la chiosa finale: "Mentalmente ero ancora legato al Barcellona, l'addio dopo la vittoria in Champions senza giocare nemmeno un minuto nella finale di Wembley mi aveva fatto molto male".