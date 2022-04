Bodo, Knutsen: “Vogliono Solbakken? Sì, ma le cifre sono un po’ basse”

Il tecnico dei norvegesi: "“Loro sono un po’ cambiati, hanno i punti di forza nel contropiede e nei calci piazzati. Sono molto più equilibrati ma anche meno letali in attacco"

Il Bodo Glimt è cambiato profondamente rispetto a quello del girone, con quattro titolari che si sono accasati altrove, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Kjetil Kntusen, l’allenatore dei norvegesi, è però convinto di poter far bene anche in questa circostanza: “Loro sono un po’ cambiati, hanno i punti di forza nel contropiede e nei calci piazzati. Sono molto più equilibrati ma anche meno letali in attacco. Ho grande rispetto per Mourinho, anche se gli arbitri lo trattano diversamente. Lui protegge i suoi calciatori, è affascinante poterlo osservare da vicino”. Infine l’allenatore dei norvegesi ha anche commentato le voci che vedono i giallorossi interessati a Solbakken: “Questa è la conseguenza delle buone prestazioni della squadra. Se vogliono prenderlo sanno quanto costa. Le cifre di cui si parla sono un po’ troppo basse”.