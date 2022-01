Blitz Venezia: Nsame. Ora fari su Diawara

Per il centrocampo il club veneto cerca il guineano in uscita dalla Roma di Mourinho

Il Venezia piazza un colpo in attacco. E’ la squadra lagunare che si aggiudica infatti il gettonatissimo Nsame dello Young Boys che, per giorni, è stato trattato da diversi club; ma alla fine l’ha spuntata la squadra di Zanetti, scrive Alessandro Russo su La Gazzetta dello Sport.Visite mediche velocissime e nuovo volto per l’attacco dei veneti che, così, continuano il loro assetto tecnico dal sapore internazionale. Ma il Venezia prova anche un grande colpo a centrocampo, dove può esserci l’opzione Diawara, il guineano in uscita dalla Roma di Mourinho. Per Amadou, oltre alla corte del Valencia in Spagna dunque, l’opzione di restare in Italia in prestito così da poter giocare con continuità e dimostrare il suo valore. Si attendono i risvolti, Venezia e Roma hanno trovato l’accordo, ora la palla passa al giocatore che rifletterà prima di dare una risposta. Ore calde sull’asse Roma-Valencia-Venezia.