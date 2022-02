Blessin non ha dubbi: “Decisione corretta, il fallo era evidente”

Sturaro: "È un punto importantissimo. Siamo venuti a giocarci la partita al massimo delle nostre possibilità"

Il nocchiero e il capitano. A fine partita il Genoa si specchia nelle parole dell’allenatore Blessin e del leader Sturaro, come riporta La Gazzetta dello Sport. Comincia il tedesco. "Non era facile creare occasioni contro una squadra come la Roma. Quando siamo rimasti in dieci tutto si è fatto più difficile. Dobbiamo continuare su questa strada e l’ho detto anche ai ragazzi, visto che il punto è arrivato contro un top team. Ora abbiamo fatto due punti senza prendere gol, poi arriveranno anche le vittorie". Sull’episodio clou del gol annullato, poi, afferma chiaro: "Per me c’era un fallo chiaro di Abraham su Vasquez. Se il gol viene da quella azione prima c’era un fallo". Anche Sturaro vede ovviamente il bicchiere mezzo pieno. "È un punto importantissimo. Siamo venuti a giocarci la partita al massimo delle nostre possibilità".