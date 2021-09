Blanc: “Lo Stadium costruito in 3 anni. Oggi in Europa impossibile per chiunque”

L’8 settembre 2011 la “prima” dell’impianto juventino. Il d.g. del Psg lavorò per anni al progetto: "È il simbolo della rinascita bianconera"

È indissociabile dalla genesi dello Stadium, Jean-Claude Blanc, attuale direttore generale delegato del Paris Saint Germain, che da presidente e amministratore delegato della Juventus guidò il progetto della nuova casa bianconera, fino all’inaugurazione di dieci anni fa: "Un momento di grande emozione – ricorda oggi Blanc intervistato da Alessandro Grandesso su La Gazzetta dello Sport - perché fu l’inizio di una nuova fase, e la fine di un processo di ricostruzione, dopo Calciopoli. Lo stadio è simbolo della rinascita della Juventus, del lavoro svolto per riportala ai vertici. E in tempi da record: il cda varò il piano nel febbraio 2008, solo 18 mesi dopo la retrocessione. Fu un segnale di coraggio da parte della proprietà che dimostrava la determinazione di tornare ai massimi livelli con un nuovo impianto. Quello della Juve è un atto di rinascita di una squadra tornata in alto, più forte di prima". Come fu pensato il nuovo stadio? "Volevamo qualcosa di unico per il club che appartiene alla stessa proprietà da più tempo al mondo, in una città particolare come Torino. Dal lato sportivo volevamo uno stadio che rendesse la nostra squadra quasi imbattibile, intimidendo gli avversari con la vicinanza degli spalti al campo. I giocatori vedono in faccia familiari e tifosi. Una pressione enorme per gli ospiti che prima dello spogliatoio passano davanti alle repliche dei trofei della Juve. Volevamo grande osmosi tra pubblico e squadra, con le panchine per la prima volta in tribuna. E poi volevamo uno stadio dal tocco elegante grazie a Pininfarina e Giugiaro, che generasse 30-50 milioni di euro in più all’anno per creare un vantaggio competitivo reale. Così la Juve ha dominato per un decennio". Lo Stadium però non ha innescato altri progetti in una Serie A che ne avrebbe bisogno. "A parte l’Udinese, non ci sono altri esempi. Inter, Milan, Roma non ci sono riusciti. Quando tutto è finito sembra facile, ma non è così. Noi l’abbiamo fatto in soli tre anni. Oggi in Europa sarebbe impossibile per chiunque".