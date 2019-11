Black power: Kluivert & Smalling, gli eroi di Istanbul. Fonseca è conquistato

Il black friday della Roma, tornata stanca ma soddisfatta dalla trasferta di Istanbul, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, è stato anche un po’ il loro. Uno, Kluivert, la Roma lo ha acquistato un anno e mezzo fa e neppure troppo a prezzo di saldo, visto che era a un anno dalla scadenza, l’altro, Smalling, invece è a Trigoria soltanto in prestito ma il club giallorosso, con o senza sconto, spera di farlo dventare ufficialmente romanista il pria possibile.

Il giovane Kluivert, vent’anni, con il suo secondo gol europeo è arrivato a quota 4 in stagione, doppiando il misero bottino dello scorso anno. La sua crescita è continua.

Smalling non ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi. L’età e l’esperienza hanno facilitato il difensore inglese a fare il suo ingresso nella Roma. E non può essere un caso, anzi non lo è, se Dzeko uscendo dal campo giovedì sera abbia scelto, con l’ok della panchina, di dare a lui la fascia da capitano. Smalling è entrato in punta di piedi nello spogliatoio ma ci ha messo un paio di allenamenti a conquistare i più grandi per il suo entusiasmo e i più giovani per la sua personalità.