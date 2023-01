Bizze e scelte sbagliate, il vicolo cieco di Nicolò e di chi lo consiglia…

Non sappiamo ancora se diventerà mai un grande giocatore o un campione, di certo non è un fine stratega, scrive Andrea Di Caro su La Gazzetta dello Sport.Al momento Nicolò Zaniolo è di sicuro un talento, i cui potenziali colpi in campo rischiano seriamente di essere annullati dalle scelte sbagliate, le bizze, le pretese esagerate, le uscite esasperate e l’eccesso di auto considerazione. Oggi il miglior marcatore di Zaniolo sembra essere lo stesso Nicolò... Almeno a giudicare da come sta evolvendo il suo caso di mercato. Però se Nicolò è un istintivo in certe sue prese di posizione tra “non gioco”, “non vengo più”, “cedetemi subito”, di certo intorno non ha dei buoni consiglieri: si tratti di agente, familiari o amici.