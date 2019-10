Bilancio 2019: un rosso da 24 milioni. Si ricapitalizza per 150

Più o meno come nelle aspettative, come riporta La Gazzetta dello Sport. La Roma ha comunicato i dati ufficiali del bilancio consolidato 2018-19, chiuso ovviamente al 30 giugno. Il club giallorosso evidenzia un risultato negativo un risultato negativo pari a circa 24 milioni, quindi in lieve miglioramento rispetto al «rosso» di 25,5 realizzato al 30 giugno dello scorso anno.

Per sterilizzare la delicata posizione economica, comunque, da tempo la proprietà statunitense ha deciso un aumento di capitale che il club giallorosso ha già varato. Il tetto è stato posto a 150 milioni.