Biglietti derby: 6000 già venduti. E si spera nel ritorno al 100%

Mourinho: "E' incredibile che nonostante i risultati la gente ci sia e in questo modo"

Oggi 32mila persone, al derby già 6 mila romanisti sicuri del posto, che si andranno a sommare agli oltre 21 mila abbonati, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Il tutto in attesa che gli stadi tornino al 100% e che vengano ufficialmente comunicati data e orari della partita contro la Lazio. Per ora si sa solo che saranno i giallorossi a giocare in casa e che il week end - Nazionale permettendo - dovrebbe essere quello del 20 marzo. Di certo, non mancano e non mancheranno l’entusiasmo e la fiducia, soprattutto, come ha voluto sottolineare ieri Mourinho in conferenza: "Avremo 9 giocatori assenti però è incredibile che nonostante i risultati la gente ci sia e in questo modo. I giocatori devono sentirlo e giocare con questa passione nella loro testa e nel loro cuore". E al derby manca ancora un mese…