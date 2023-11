Big Rom vuole continuare. In Europa League va a segno da 14 partite

Comprensibile. La striscia di quattordici match consecutivi (con tre squadre diverse) in cui ha realizzato 18 reti, santificano l’attaccante belga in modo imponente, facendolo diventare una sorta di leggenda di questa Coppa. Tra l’altro, se Big Rom andasse a segno ancora una volta, continuerebbe quella che per lui sembra essere la settimana del riscatto, diventata una necessità dopo i fischi e il flop di San Siro contro l’Inter. Con il Lecce la parabola è cominciata grazie al gol-partita segnato nel recupero e potrebbe continuare domenica con il suo primo derby nella Capitale, per il quale i romanisti gli stanno facendo una sorta di corso accelerato. In mezzo, una partita che per la Roma vale tanto, cioè già una possibile qualificazione aritmetica al turno successivo e un virtuale primo posto nel girone, che consentirebbe alla squadra di non dover disputare i playoff di febbraio. Come dire, per un gruppo impegnato in una furiosa rimonta verso la zona Champions, potersi risparmiare quattro partite (le restanti due del girone di Europa League varrebbero solo per onore di firma) sarebbe davvero tanto.