Beto, acquisti doc e la forza del Dna: così la nuova Udinese è già in volo

A Udine vige la regola del 3-5-2 e Andrea Sottil , nonostante sia un amante della difesa a 4, ha detto sì alla proposta dei Pozzo, sapendo che avrebbe dovuto modificare il suo credo. La squadra è costruita storicamente cercando giocatori validi per quel canovaccio e l’allenatore ne è consapevole. Così il mister si è convertito alla nuova disciplina, non rinunciando però a metterci qualcosa di suo. La cessione di Soppy e l’immaturità tattica di Ebosele (il ragazzo si farà) hanno costretto l’ex Ascoli a proporre Pereyra sulla fascia a 10 anni di distanza dai suoi esordi friulani in quella posizione. Considerando che il Tucu non ha la verve di un ventenne, dall’altra parte Udogie sta più basso. Così, con l’allargamento di Becao è garantita sempre una linea a 4 in fase di non possesso.

Un altro dei caposaldi del club è rappresentato dal puntare su calciatori da costruire in almeno un paio di stagioni. L’ultimo mercato ha invece portato in dote un trio di elementi già spendibili dal primo minuto: Masina e la coppia di nazionali sloveni composta da Bijol e Lovric. La fortuna non ha sorriso all’italo marocchino, che lunedì sarà a Villa Stuart per valutare gli esiti della brutta distorsione al ginocchio destro rimediata con i viola. È andata meglio al difensore ex Cska, che dopo la capocciata rimediata con la Salernitana si è ripreso il comando del reparto arretrato con decisione. Difende bene, sa impostare, gioca a testa alta. È quello che serviva per dare spessore in quella zona di campo.