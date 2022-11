Bereszyński piace, Odriozola e Bellerin le opzioni in Spagna

Una pista porta in Spagna, l’altra direttamente in Qatar, al Mondiale. Dove gioca Bartosz Bereszyński, che ieri con la sua Polonia ha superato l’Arabia Saudita per 2-0, ma da dove potrebbe arrivare anche qualche altra idea interessante, capace di stuzzicare la curiosità del general manager Tiago Pinto, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Di certo c’è che José Mourinho si aspetta qualcosa di nuovo sulla fascia destra, considerando che oramai su Karsdorp ha messo una bella pietra sopra e che le alternative a disposizione - evidentemente - non lo soddisfano. O, almeno, non fino in fondo. A conti fatti, la Roma potrebbe infatti restare anche così, considerando che a destra possono giocare Zalewski e Celik e a sinistra con Spinazzola può andare a far coppia Viña (ma volendo c’è anche El Shaarawy, che ad esempio contro il Nagoya Grampus venerdì ha giocato proprio lì). Ma Mou vuole qualcosa di diverso.