Il dono della sintesi in quel "derrota total" che in Spagna riassume un dramma: è una disfatta su ogni fronte, sa di debolezza, di fallimento, di catastrofe. E quattro sconfitte in altrettante partite, danno la sensazione di essere proprio vittime d'un tracollo collettivo di un Paese che sta completamente nel pallone. Rafa Benitez, in un’intervista alla gazzetta dello sport, analizza, tra le altre, il ko della Roma.La Roma è crollata insospettabilmente nel finale."Contro una corazzata come il Real Madrid ci può stare. E però devo dire che tutto è esclusivamente legato a episodi su situazioni di palla inattiva. La Roma è stata superiore, il Real non è mai riuscito ad andare sugli esterni. Il rischio era nell'uomo contro uomo ed è capitato. Ma di una serata del genere si possono tenere anche le cose belle, sapendo di dover fare tesoro delle disattenzioni".