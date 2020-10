“La Roma si affronta facendoci il segno della croce”. Filippo Inzaghi sdrammatizza alla vigilia del match dell’Olimpico, ma è fiducioso grazie alla mentalità aggressiva dei suoi ragazzi, come riporta La Gazzetta dello Sport.

“Il Benevento si è meritato di giocare queste partite. Per fare bene dobbiamo dare il 120%”.

Qualche dubbio di formazione per l’attacco: “Lapadula ha recuperato anche se non è al 100%. Ma ho anche Sau che è una garanzia per me”