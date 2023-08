Belotti sorride: “Ora sono al top”. E il Club insegue sempre Zapata

Da oggi ripartirà la caccia alla punta. Nonostante la doppietta di ieri di Andrea Belotti, perché poi José Mourinho e la Roma cercano altro per l’attacco, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Anche se la prestazione del Gallo resta lì, cristallizzata, e ieri di fatto ha salvato la Roma dalla sconfitta. Oggi, però, ci sarà un contatto tra il club e l’Atalanta per vedere come e poter portare avanti la trattativa per Duvan Zapata, ieri in campo a Reggio Emilia con i nerazzurri. Che continuano a chiedere dieci milioni totali (3+7), esattamente come Zapata vuole che la cessione, in caso, sia definitiva. E poi c’è l’Atalanta, appunto, che prima di dar via il colombiano deve portare a casa un nuovo attaccante. Petagna, per esempio, è seguito dal Cagliari, ma ieri si è diffusa anche l’idea romantica di un suo possibile ritorno a Bergamo. Il che, appunto, liberebbe Zapata verso la Roma. "Se sta bene lo faccio giocare – ha detto ieri Gasperini – Deciderà lui con la società cosa fare, non mi metterò mai di traverso, gli devo troppo".