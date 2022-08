Belotti sarà più del vice Abraham. Può fare il panzer o la seconda punta

Per far capire quanto i tifosi della Roma ieri aspettassero Andrea Belotti , basta pensare che, durante tutta la giornata, tra social e whatsapp, giravano fantomatici biglietti di treno che garantivano lo sbarco dell'ex Torino alle stazione Termini, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Niente di fatto. per ora, perché Felix non è ufficialmente un giocatore della Cremonese e quindi Belotti non può ancora diventare giallorosso. Il tempo, però, stringe: perché l'attaccante non ce la fa più a restare fuori e ad allenarsi da solo (lavora con uno | staff personalizzato) e Mourinho non vede l'ora di averlo a disposizione.