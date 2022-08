Belotti pronto con il Monza: “Non vedevo l’ora”. Oggi il giorno di Camara

Andrea è arrivato ieri, Mady potrebbe farlo oggi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il mercato giallorosso si arricchisce di due pedine, per cercare di andare incontro al grido d’allarme lanciato da Mourinho negli ultimi giorni. “Ci mancano tre giocatori”, aveva detto il portoghese anche dopo Juventus-Roma. Ieri è arrivato il Gallo Belotti e oggi toccherà a Camara. Il primo ha firmato e già si è allenato con i suoi nuovi compagni di squadra, pronto a fare il suo esordio in giallorosso già domani sera, contro il Monza. Il secondo, invece, oggi dovrebbe svolgere le visite mediche, per poi mettersi a disposizione di Mou. Camara arriverà in giallorosso con un prestito a 1,2 milioni e un diritto di riscatto a 12 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita. L’operazione si è sbloccata dopo l’ok di Mou, che ha avuto delle buone referenze da Pedro Martins, allenatore portoghese che ha guidato l’Olympiacos dal 2018 al 2022.