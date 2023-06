Belotti: “Lavorerò per segnare di più”

Altri due anni, per andare a prendersi quello che non gli è riuscito nella sua prima stagione giallorossa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Da ieri il rinnovo di Andrea Belotti è ufficiale, con firma fino al 2025. Due stagioni per continuare ad entrare nel cuore della gente giallorossa, ma anche per cancellare quel terribile zero nella casella dei gol segnati in campionato. Negli ultimi 30 anni di Serie A (dal 1994/95 ad oggi) solo Riccardo Meggiorini ha fatto peggio di lui, con zero reti in 34 gare (il Gallo quest’anno si è fermato a 31). "Questo rinnovo è un’emozione grandissima – dice il Gallo – Fin da quando ho messo piede a Trigoria ho capito quanto sia importante vestire questa maglia". E nonostante i numeri non lo abbiano premiato, Belotti è riuscito comunque ad entrare nel cuore della gente. "È vero, dal punto di vista realizzativo non è stata una stagione positiva e l’unico modo che conosco per cambiare le cose è lavorare di più, ogni giorno. Ma penso che i tifosi abbiano capito il mio modo di vedere il calcio: non mi risparmio mai. Ai tifosi prometto che daremo sempre il massimo per renderli felici".