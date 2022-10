Belotti fatica, c’è Solbakken: “Ciao Bodo, la sfida è altrove”

Del canto del Gallo ancora non c’è traccia, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Almeno in Serie A dove il gol ancora non è arrivato. Due reti in Europa League, un bottino troppo leggero, soprattutto alla luce del periodo di magra del reparto. Nonostante una concorrenza non propriamente sul piede di guerra, il numero 11 sta faticando a scalare le gerarchie di Mourinho che su 8 presenze in campionato l’ha schierato titolare soltanto due volte. Finora il meglio di Belotti lo si è visto in Coppa.