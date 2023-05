Belotti, canti ancora? Il Gallo punta la Coppa per meritarsi la Roma

Grazie al suo impegno Andrea Belotti pare aver conquistato il cuore dei tifosi della Roma. Missione compiuta, quindi, verrebbe da dire. Niente affatto, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Lo sport è regolato innanzitutto da traguardi collettivi e personali, e da questo punto di vista la stagione di Belotti è assai deficitaria. Non è un caso che la gara di giovedì contro il Bayer Leverkusen, sia considerata per lui una sorta di ultima chiamata verso il futuro. Sarà l’ora del canto del Gallo? Per la legge dei grandi numeri, così dovrebbe essere. I numeri, infatti, per ora lo stanno condannando. In 28 presenze e 889 minuti i gol sono zero. Un po’ meglio ha fatto nelle coppe, grazie alle tre reti segnate in Europa League e a quella (inutile) in Coppa Italia contro la Cremonese. oltre a quelli che vedete accanto, basti pensare alle 131 palle perse, agli appena 136 passaggi positivi (4,86 di media a partita contro i 10,86 di media per ruolo), alle 13 occasioni create (0,46 a gara contro i 0,77 del ruolo). Insomma, la fotografia di una crisi. Il paradosso è che, nonostante questi numeri, potrebbero scattare lo stesso le clausole che porterebbe la Roma a dover rinnovare in automatico – e per due anni – il contratto di Belotti, il cui contratto scade a giugno. Per accadere esiste un minimo di presenze, minuti e gol che l’attaccante che deve raggiungere. Alle prime due voci sta pensando José Mourinho, che lo sta impiegando sempre più spesso, all’altra però deve pensarci l’attaccante che comunque, capendo come il suo rendimento sia inferiore alle aspettative, è disposto anche a ridursi l’ingaggio per restare. Per questo il lieto fine perfetto sarebbe un Belotti che, grazie alla sue reti, regalasse alla Roma uno straordinario finale di stagione, a partire da giovedì in Europa League. Ma il Gallo avrà la forza per riprendere a cantare?