Belotti aspetta sempre Shomurodov: Pellegrini e Dybala lo chiamano

Il capitano è compagno di squadra del Gallo in Nazionale, l'argentino lo è stato in passato nel Palermo

Tutti i tifosi della Roma aspettano Andrea Belotti. Lo stesso attaccante ex del Torino sta rifiutando tutte le proposte che gli pervengono per approdare da Mourinho, che lo ha già chiamato per arruolarlo virtualmente fra i suoi ribadendogli la sua stima, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Le telefonate per Belotti sono arrivate anche da stelle dello spogliatoio come Pellegrini (compagno di squadra in Nazionale) e Dybala (compagno di squadra negli anni del Palermo).

Per materializzare tutto occorre che la Roma (che si è rinforzata nell’area scouting con Daniele Placido, ex Romulea) faccia posto in attacco e trovi l’accordo per la cessione di Shomurodov al Bologna.

Il prestito senza obbligo di riscatto non è gradito a Trigoria. Occhio a Felix che piace al Sassuolo. Magari potrebbe essere lui il giocatore chiamato a fare spazio all’arrivo di Belotti. Intanto c’è da registrare un’altra notizia: la Roma ha avuto un’offerta di una tournée in Giappone da svolgere a novembre, durante il Mondiale. Segno della crescita del club.