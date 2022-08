Belotti ancora 48 ore: prima l’addio a Shomurodov

Con il Gallo c’è già l’accordo: ma il suo arrivo è subordinato alle partenze. Zagadou per la difesa

È la settimana del Gallo. Sarà lui il prossimo arrivo in casa giallorossa, con la possibile ufficializzazione in queste 48 ore, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Andrea Belotti si è promesso da tempo alla Roma e sta solo aspettando che si chiudano un paio di operazioni in uscita. Una è ad un passo ed è la cessione di Perez al Celta Vigo, tanto che ieri sera il giocatore spagnolo non ha neanche preso parte alla presentazione ufficiale della squadra. L’altra, la cessione di Shomurodov, potrebbe sbloccarsi proprio in questi giorni.

Belotti, dunque, sarà l’attaccante di riserva della Roma, anche se con Mourinho che quest’anno ha optato per il modulo a due punte potrebbero esserci molte occasioni per vederlo anche in coppia con Abraham. Per lui è pronto un triennale a 2,8 milioni di euro più bonus, tanto che il centravanti ha anche messo da parte tutte le offerte arrivate nell’ultimo periodo (il Villarreal, ma soprattutto il Wolverhampton, che era disposto a fargli un’offerta economica più ricca). Pinto però prima deve cercare di trovare l’accordo definitivo con il Bologna per Shomurodov.

Ma questa può anche essere la settimana in cui potrebbe cambiare qualcosa nel destino e nel futuro di Nicola Zaniolo. Il Tottenham è interessatissimo, ma finora si è spinto solo ad un prestito con obbligo di riscatto a circa 25 milioni di euro. Insomma, siamo molto lontani dalle richieste della Roma e se non dovesse cambiare la piattaforma dell’offerta non ci sarà possibilità che l’attaccante giallorosso si muova dalla Capitale.

In difesa la Roma vuole vedere se riesce a chiudere con Zagadou, il francese di 23 anni ex Borussia Dortmund su cui c’è anche il West Ham.