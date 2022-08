Belotti a Roma. Fatte le visite mediche, oggi a Trigoria la firma del contratto

Abraham sorride per il suo primo gol stagionale e gonfia il petto ("Non sono mai stato stressato, resto tranquillo. Conosco le mie capacità, sapevo che era questione di tempo, ma ora devo continuare"), ma da ieri alla Roma è cominciata l’era di Belotti, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport .

L’attaccante è sbarcato nella Capitale e in mattinata ha svolto la seconda parte delle visite mediche per l’idoneità, visto che la prima l’aveva fatta già a Palermo. Oggi sarà a Trigoria e, come dice Mourinho, "farà da stimolo ad Abraham", ieri molto criticato dallo Special One nonostante il gol segnato.