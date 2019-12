Bavagnoli carica le sue ragazze: “Mentalità e dettagli: ripartiamo”

Oggi al Tre Fontane contro il Tavagnacco, la Roma femminile, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, deve essere più orte anche dell’assenza di Manuela Giugliano uscita dal match contro la Juve con una distorsione al ginocchio destro.

“Le ragazze hanno lavorato molto bene, si sono ricompattate. Abbiamo dovuto e voluto analizzare questo nostro percorso. – dice il tecnico giallorosso Betty Bavagnoli – La squadra ha cambiato tanto rispetto alla passata stagione, abbiamo ripreso un lavoro importante di insieme, di meccanismi che sto vedendo. È anche vero che vi parlo di mentalità, è l’aspetto più importante. Non si acquisisce in un mese, in un attimo, stiamo lavorando sulle nostre lacune, sulla determinazione, l’interpretazione della gara, la personalità e l’atteggiamento”..

E sull’avversario di oggi Bavagnoli dice: “Il Tavagnacco è squadra insidiosa, ostica, non rispecchia la formazione di classifica che occupa. Siamo nel nostro stadio, mi aspetto una reazione importante”.