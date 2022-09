Batistuta: “La Roma non dovrebbe fare a meno di Totti”

Il Re LEone: "Per far funzionare un club non bastano solo i risultati sul campo, sono importanti anche le emozioni che si suscitano nella gente"

"Io dico che Firenze può essere il posto giusto per una nuova avventura, sono pronto. - dice Gabriel Omar Batistuta intervistato da La Gazzetta dello Sport - Per adesso non c’è mai stata la possibilità di tornare, ma credo che la Fiorentina abbia bisogno di una figura carismatica, come Zanetti all’Inter o Maldini al Milan. E anche alla Roma non dovrebbero fare a meno di Totti. Per far funzionare un club non bastano solo i risultati sul campo, sono importanti anche le emozioni che si suscitano nella gente, i rapporti con i tifosi e la comunicazione. Questo può farlo chi ha fatto bene e dato tanto al club.