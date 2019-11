Basaksehir-Roma, una trasferta per cinquecento

Il consiglio è quello di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità turche per la partita di domani ad Istanbul, altrimenti per i 500 tifosi della Roma ci potrebbe essere il rischio di arrivare in ritardo o non entrare allo stadio, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Il meeting point sarà allestito a Piazza Sultanahmet a partire dalle 17 (ora locale), mentre la partenza dei bus navetta è prevista per le 18.30. I cancelli apriranno alle 19 e dopo la partita i tifosi saranno riaccompagnati al meeting point di partenza.